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بحثا عن مصدر كورونا.. الباحثون يستهدفون حيوانا جديدا إلى جانب الخفافيش

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بحثا عن مصدر كورونا.. الباحثون يستهدفون حيوانا جديدا إلى جانب الخفافيش
Reuters
بحثا عن مصدر كورونا.. الباحثون يستهدفون حيوانا جديدا إلى جانب الخفافيش
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يستهدف الباحثون إجراء الدراسات على حيوان البنغول أو آكل النمل الحرشفي إلى جانب الخفافيش، كمصدر محتمل لانتشار وباء كورونا.

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وأوصى العلماء بإدراج حيوان البنغول في أثناء البحث عن أصل فيروس كورونا، الذي انتقل فيما بعد إلى البشر.

وكتب العلماء الذين بحثوا عن مصدر الفيروس في الصين نيابة عن منظمة الصحة العالمية في تقريرهم النهائي، إنه من الممكن أن تكون حيوانات المنك والقطط أيضا مضيفة للفيروس.

ولا يستبعد الخبراء أيضا احتمال أن الفيروس كان منتشرا في دول أخرى قبل أن يتم اكتشافه في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019.

ومن المقرر أن يتم تقديم التقرير لممثلين عن 194 دولة في جنيف اليوم ثم نشره على الإنترنت، وقد تمت إتاحته لوكالة الأنباء الألمانية مسبقا.

بحثا عن مصدر كورونا.. الباحثون يستهدفون حيوانا جديدا إلى جانب الخفافيش
Reuters

المصدر: د ب أ

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