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بريطانيا تتهم الصين بـ"انتهاك" الإعلان المشترك حول هونغ كونغ

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بريطانيا تتهم الصين بـ
Reuters Toby Melville
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
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اتهمت بريطانيا اليوم الثلاثاء الصين بـ"انتهاك" الإعلان المشترك بشأن هونغ كونغ لعام 1984 من خلال إدراج تعديلات على النظام الانتخابي للمستعمرة البريطانية السابقة.

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وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "فرضت الصين اليوم تغييرات على النظام الانتخابي لهونغ كونغ، وهو ما يعد انتهاكا واضحا للإعلان المشترك، يقوض حريات سكان هونغ كونغ ويخالف التزامات بكين الدولية".

كان الحكم الذاتي لهونغ كونغ مضمونا بموجب اتفاقية "دولة واحدة ونظامان" المنصوص عليها في الإعلان الصيني البريطاني المشترك الذي وقع عليه عام 1984 رئيس مجلس الدولة الصيني آنذاك تشاو زيانغ ورئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر.

وفي وقت سابق اليوم أيد قادة الصين إدخال تغييرات واسعة النطاق على نظام هونغ كونغ الانتخابي تقضي بخفض مقاعد الشخصيات المنتخبة مباشرة بشكل كبير وتضمن بأن تختار لجان مؤيدة لبكين نواب برلمان المدينة.

المصدر: "رويترز"

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