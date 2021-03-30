بوروشنكو: من الأفضل مصافحة بوتين بدلا من النظر في عينيه

قال الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، إنه لا يعتبر مصافحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أمرا مخزيا"، لأن ذلك أفضل من النظر في عينيه بحثا عن السلام.

وأضاف بوروشينكو، الذي يشغل حاليا زعيم حزب التضامن الأوروبي المعارض: "بقينا ثابتين على الخط لمدة خمس سنوات، ولم نسحب القوات ودافعنا عن كل جندي أوكراني. والآن، بعد إعلان الهدنة في 27 يوليو (في دونباس)، هذا العام وحده 26 قتيلا ... أنا على قناعة بأنه يجب علينا حاليا، أن نتحد لعقد اجتماع لمجلس الأمن والدفاع الوطني، لتعزيز القدرة الدفاعية. المصافحة أفضل من النظر في عيون بوتين، بحثا عن السلام هناك".

في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء، انتقد مكسيم بوزانسكي عضو البرلمان الأوكراني عن كتلة "خادم الشعب"، الكلمات التي يقال إن بوروشينكو ذكرها في نهاية محادثة هاتفية مع بوتين في عام 2016 أثناء مناقشة محادثات مينسك حول النزاع في دونباس. وجاء في تسجيل الاتصال الهاتفي الذي تم نشره مؤخرا، هنأ بوروشنكو، الرئيس الروسي بمناسبة عيد العمال المقبل، وأنهى المحادثة بعبارة "أصافحكم وأعانقكم".

خلال لقاء قادة رباعية النورمادي في باريس، نظر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في عيون الرئيس فلاديمير بوتين وقال: "هناك رغبة في إنهاء الحرب".

المصدر: نوفوستي