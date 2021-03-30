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الانفصاليون الكتالونيون يفشلون في تشكيل حكومة إقليمية

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الانفصاليون الكتالونيون يفشلون في تشكيل حكومة إقليمية
Reuters
كاتالونيا، أرشيف
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فشلت الأحزاب الانفصالية في كتالونيا الثلاثاء بالاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية في منطقة شمال شرقي إسبانيا.

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لم يحصل الزعيم اليساري بير أراغونيس من حزب Esquerra Republicana de Catalunya على دعم من منافسه حزب "جانتس" أو "معا من أجل كتالونيا" من يمين الوسط في البرلمان، مما جعله يفتقر إلى الأصوات ليكون الرئيس الإقليمي الجديد.

وأثار فشل الاتفاق على الحكومة احتمالات إجراء انتخابات مبكرة، إذا لم ينجح أي مرشح في إقناع أغلبية برلمانية في غضون شهرين.

المصدر: رويترز 

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