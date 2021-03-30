مسؤولة أمريكية تتحدث عن الشعور بالموت المحتم بسبب كوفيد

قالت روشيل والينسكي رئيسة المراكز الأمريكية لمراقبة ومكافحة انتشار الأمراض، إن هناك شعورا بالموت المحتم، على خلفية تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19.

وحذرت الخبيرة الأمريكيين من احتمال حدوث موجة رابعة من الوباء.

وأضافت والينسكي، القول خلال إفادة بالبيت الأبيض، إنه خلال الأسبوع الماضي، زاد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بنسبة 10٪ بعد فترة طويلة من الركود.

ووفقا لها، تظهر حوالي 60 ألف حالة جديدة حاليا في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، زاد عدد حالات دخول المستشفى والوفيات بسبب كوفيد.

وقالت: "يشبه مسار الوباء في الولايات المتحدة، حاله في العديد من البلدان الأخرى في أوروبا، بما في ذلك في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا قبل بضعة أسابيع. ومنذ ذلك الحين، شهدت هذه البلدان زيادة مستمرة ومثيرة للقلق في حالات العدوى".

وشددت على ضرورة، العودة إلى استراتيجيات الوقاية الصحية العامة لتغيير مسار الوباء.

المصدر: نوفوستي