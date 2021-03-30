بيسكوف: ثمة دعوات أوروبية للسماح للأجانب بالتطعيم في روسيا ضد كوفيد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن ممثلي بعض الدول الأوروبية، طرحوا مبادرات تتعلق بالسماح للمواطنين الأجانب بدخول روسيا للتطعيم ضد كوفيد.

وأضاف بيسكوف: "كانت هناك بالفعل مبادرات تتعلق بضرورة التفكير بإمكانية توفير فرصة للأجانب، للمجيء إلى روسيا بطريقة أو بأخرى للتطعيم بلقاحات ضد فيروس كورونا المستجد. تم طرح مثل هذه المبادرات، من ممثلي بعض الدول الأوروبية. في الواقع، تواجه معظم الدول الآن مشاكل في مجال كمية اللقاحات، ولا يوجد ما يكفي منها، ولا تستطيع الشركات المنتجة الوفاء بالتزاماتها في جميع دول العالم، وبالطبع، لدينا أولوية مطلقة– تلبية احتياجات المواطنين الروس من اللقاحات".

وشدد بيسكوف، على أن المقر العلمياتي لمكافحة فيروس كورونا (الذي ترأسته نائبة رئيس الحكومة تاتيانا غوليكوفا)، يجب أن يحسم موضوع السماح للأجانب بالدخول إلى روسيا للتطعيم ضد كوفيد.

ونوه بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، سيسترشد بقرارات وتوصيات المقر الحكومي المذكور.

المصدر: نوفوستي