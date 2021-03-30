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الحرس الثوري الإيراني: الخيار العسكري لم يعد مطروحا ضدنا وإيران ستكون مقبرة للمعتدين

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الحرس الثوري الإيراني: الخيار العسكري لم يعد مطروحا ضدنا وإيران ستكون مقبرة للمعتدين
Reuters WANA NEWS AGENCY
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي يتحدث
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شدد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، على أن "الخيار العسكري لم يعد مطروحا ضد طهران"، مؤكدا أن "إيران ستكون مقبرة للمعتدين".

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وأشار حسين سلامي إلى أن "الأعداء يدركون أن إيران ستنتصر في أي حرب"،

وقال: "الحرب العسكرية ضد إيران خرجت من مخيلة العدو، وهو لم يعد يفكر بها حتى في أحلامه، لأنه يدرك أننا جاهزون لهزيمته..إيران ستكون مقبرة للمعتدين، وميدانا لإخفاقات وهزائم الأعداء".

وأضاف: "نحن انتصرنا سواء رفعت الولايات المتحدة العقوبات عنا أم لم ترفعها، وفي حال واصلت العقوبات علينا سنصل الى الاكتفاء الذاتي".

وأوضح قائد الحرس الثوري قائلا: "سننتصر في مواجهة السياسات الأمريكية سواء رفعت العقوبات أم لا، ونحن في غنى عن الاتفاق النووي".

المصدر: عمر هواش - RT

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