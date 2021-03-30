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السفارة الروسية في أستراليا تهدد بإجراءات جوابية بسبب العقوبات

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السفارة الروسية في أستراليا تهدد بإجراءات جوابية بسبب العقوبات
Sputnik
أرشيف
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صرح المتحدث باسم السفارة الروسية في أستراليا، إيليا لوشينكوف، بأن العقوبات التي فرضتها أستراليا على روسيا بسبب بناء جسر القرم تعد خطوة غير ودية ستؤدي إلى عواقب.

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وقال الدبلوماسي، اليوم الثلاثاء: "نعتبرها خطوة غير ودية لن تبقى بالطبع دون عواقب".

وكانت أستراليا أعلنت سابقا عن فرض عقوبات على مواطن واحد و4 شركات من روسيا ترتبط بعملية بناء واستخدام جزء السكة الحديد لجسر القرم.

وكانت شبه جزيرة القرم أصبحت منطقة روسية بعد أن أجري فيها استفتاء صوت خلاله 96,77% من ناخبي جمهورية القرم و95,6% من ناخبي مدينة سيفاستوبل لصالح ضم القرم إلى روسيا.

ولا تزال أوكرانيا تعتبر القرم منطقة "أوكرانية محتلة".

وأعلنت القيادة الروسية أكثر من مرة أن سكان القرم صوتوا لضم منطقتهم إلى روسيا بطريقة ديمقراطية ووفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي

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