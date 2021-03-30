لوكاشينكو: بعد الإصلاح الدستوري سيحتفظ الرئيس بالسلطات الأساسية في بيلاروس

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن رئيس البلاد سيحتفظ بسلطاته الرئيسية، بعد بدء سريان التعديلات الدستورية، الخاصة بإعادة توزيع فروع السلطة في الدولة.

وأضاف لوكاشينكو: "سيحتفظ الرئيس بالسلطات الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على أي قرار من القاعدة إلى القمة. أكان لوكاشينكو، أو أيا كان الشخص الذي يشغل منصب الرئيس.

وشدد لوكاشينكو، على أنه إذا تم اختزال وتقليص سلطات رئيس الدولة المقبل، فسيؤدي ذلك إلى اختفاء هذه الدولة.

وأكد الرئيس البيلاروسي، أنه يجب خلال العام الحالي، تحديد صلاحيات فروع السلطة في البلاد بشكل نهائي، بما في ذلك صلاحيات رئيس الدولة، والحكومة والبرلمان، وحكام المقاطعات وغيرهم، ويجب أن يتم ذلك عن طريق الاستفتاء الشعبي العام.

المصدر: تاس