عمدة نيس الفرنسية يحجز كميات من لقاح "سبوتنيك V" لأهالي مدينته

قام كريستيان إستروزي، عمدة مدينة نيس جنوبي فرنسا، بالحجز المسبق لتوريد كميات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد من فيروس كورونا لتطعيم سكان المدينة.

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وفي حديث إذاعي اليوم الثلاثاء قال إستروزي ردا على سؤال عما إذا قدم طلب حجز مسبق للحصول على العقار الروسي: "نعم ، يمكن القول إن الأمر كذلك"

وأضاف العمدة أنه "يتوقع أن تسجل وكالة الأدوية الأوروبية هذا اللقاح في يونيو"، مشيرا إلى أن "سبوتنيك V" يستخدم بالفعل في عشرات البلدان.

في وقت سابق، شدد إستوزي على الحاجة إلى السماح باستخدام لقاح "سبوتنيك V" في فرنسا في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن الدول التي أقرت اللقاح الروسي، تسير حملة تطعيم السكان فيها بشكل جيد.

وحتى الآن، تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في 57 دولة بإجمالي عدد سكان يزيد عن 1,5 مليار نسمة. وتبلغ فعاليت اللقاح الروسي 91,6٪، حسبما أكدت البيانات التي نشرتها "لانسيت"، إحدى أقدم المجلات الطبية وأكثرها احتراما في العالم.

يذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية أعلنت في 4 مارس عن بدء إجراء الفحص التدريجي لـ"سبوتنيك V"، للتقرير في إمكانية استخدامه في أراضي الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "تاس"