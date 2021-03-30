تنزانيا.. مقتل 45 شخصا جراء تدافع خلال مراسم تكريم الرئيس الراحل

أفادت شرطة تنزانيا بمقتل 45 شخصا خلال مراسم تكريم الرئيس الراحل، جون ماغوفولي، بحسب وكالة "فرانس برس".

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وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت الأسبوع الماضي، إلى مقتل 5 أفراد من عائلة واحدة إثر تدافع في ملعب بمدينة دار السلام التنزانية خلال قيام المئات بإلقاء نظرة الوداع على جثمان الرئيس الراحل جون ماجوفولي.

ولم يعرف سبب التدافع الذي وقع عندما تدفقت حشود لإلقاء نظرة الوداع على الجثمان.

والضحايا امرأة تدعى سوزان متوا وطفلاها وطفلان آخران من أقاربهم.

وتوفي ماجوفولي بمرض في القلب بعد أن هون في وقت سابق من شأن الخطر الذي يمثله فيروس كورونا المستجد ورفض إصدار أوامر بتطبيق الإجراءات التي اتخذتها دول كثيرة لاحتواء المرض مثل العزل العام أو وضع الكمامات.

المصدر: "رويترز" + "فراس برس"