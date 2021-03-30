برلماني أوروبي يتساءل عن موعد إدخال لقاح "سبوتنيك V" في التداول بالاتحاد

تساءل بريس أورتيفو، العضو في البرلمان الأوروبي من فرنسا، عن موعد تسجيل اللقاح الروسي ضد كورونا "سبوتنيك V" في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى فعاليته وإلى الحاجة الماسة إليه.

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ووجه النائب في البرلمان الأوروبي استيضاحا إلى المفوضية الأوروبية تحت عنوان "التسجيل الطارئ وشراء لقاح سبوتنيك V" تطرق فيه إلى البيانات التي نشرتها عنه مجلة "لانسيت" الموثوقة في فبراير الماضي، حيث أفيد بأن فعاليته بلغت 91.6%.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد بدأت في 4 مارس في إجراء فحص فني لملف تسجيل "سبوتنيك" فيما كانت موسكو تقدمت بطلب لتسجيل اللقاح في الاتحاد الأوروبي في فبراير، كما لفت البرلماني الأوروبي.

وفي الوقت ذاته، أشار أورتيفو إلى أن عددا من الدول الأوروبية قد أبرم حتى الآن اتفاقيات بشأن إنتاج اللقاح الذي ابتكره متخصصون روس.

وقال في هذا الشأن: "تم إبرام اتفاقيات إنتاج مع إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا. ونظرا للوتيرة البطيئة لإمدادات اللقاحات التي وافقت عليها المفوضية الأوروبية، فقد تم طلب اللقاح الروسي، الذي تمت الموافقة عليه في 54 دولة (ارتفع عدد هذه البلدان حتى الآن إلى 57 دولة) ، تم طلب اللقاح الروسي بالفعل من قبل المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا. وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في 19 مارس أن بلادها مستعدة لطلب لقاح سبوتنيك V حتى لو لم يسجله الاتحاد الأوروبي".

وتطرق النائب في البرلمان الأوروبي إلى تصريح المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بريتون مؤخرا بأن الاتحاد الأوروبي "لا يحتاج إلى لقاح سبوتنيك V".

وشدد أورتيفيو على أن السياسي الأوروبي أطلق هذا التصريح في وقت تشهد فيه أوروبا "تأخيرات كبيرة في توريد" اللقاحات فيما تتزايد مرة أخرى "حالات الإصابة" بفيروس كورونا.

مع الأخذ في الاعتبار ما ورد أعلاه، توجه البرلماني الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية بتساؤل عما إذا كانت توافق على تصريح بريتون، كما استفسر عن موعد صدور قرار من وكالة الأدوية الأوروبية بشأن اللقاح الروسي.

وتساءل أورتيفيو في هذا الصدد قائلا: "يجري أم لا النظر في موعد لإدخال اللقاح (الروسي) في التداول؟ أم أن هذه العملية توقفت بعد كلمات المفوض الأوروبي بريتون؟".

المصدر: RT