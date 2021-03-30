تغريدة "غريبة" من القيادة الاستراتيجية للجيش الأمريكي تثير "مخاوف"

أثارت رسالة غريبة نشرها الحساب الرسمي للقيادة الاستراتيجية للجيش الأمريكي في "تويتر"، "مخاوف" العديد من مستخدمي الإنترنت.

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والرسالة عبارة عن مجموعة فوضوية من الحروف، ما أثار على الفور رد فعل من القراء، تمت إعادة نشر الرسالة المشفرة أكثر من 11000 مرة على الأقل قبل حذفها، حيث اعتذرت القيادة الاستراتيجية عن هذه التغريدة وطلبت تجاهلها.

وقال أحد مستخدمي "تويتر": "تلك رسالة مخيفة للغاية تتلقاها من القيادة الاستراتيجية الأمريكية".

That must be a very scary message to receive from the US Strategic Command ... https://t.co/Tr0HWIhFGApic.twitter.com/YWqAjPcHFm — Alexander Pshenichnyy (@maintcraft) March 30, 2021

كما أعاد أحدهم نشر صورة للتغريدة قائلا: تغريدة غريبة من القيادة الاستراتيجية الأمريكية تنتشر بسرعة قبل أن يتم حذفها!

🕴 #USDefenseNews 🕴



Strange tweet from US Strategic Command goes viral before it is deleted! 😯

| .@thehill 🇺🇸https://t.co/LiwPogaqdI — 🐺Wolfx 🎶#MuzikkZone🎶 #TeamDollNATURE Co-Founder (@DCordell2016) March 30, 2021

وأضاف أحدهم: "هل تحاول القيادة الإستراتيجية الأمريكية إخبارنا بشيء ما؟

هل يجب أن أنام تحت سريري الليلة؟"

Is US Strategic Command trying to tell us something?



Should I sleep under my bed tonight? pic.twitter.com/3sybvDf9ao — Rosie's Fortified Georgia (@DarnelSugarfoo) March 29, 2021

المصدر: RT