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الرئاسة الكورية الجنوبية ترد على شقيقة الزعيم الكوري الشمالي

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الرئاسة الكورية الجنوبية ترد على شقيقة الزعيم الكوري الشمالي
Reuters POOL
الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن وزوجته كيم جونغ سوك وجمع من الناس يلوحون بالأعلام الكورية الجنوبية
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أعربت الرئاسة الكورية الجنوبية عن "أسفها" بشأن بيان كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، حول الانتقادات التي وجهتها للرئاسة الكورية الجنوبية، وفق وكالة "يونهاب".

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ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي قوله إن "المكتب عبر عن أسفه"، معربا عن "الأمل في أن تظهر كوريا الشمالية أيضا نيتها للحوار".

وكانت كيم يو جونغ، قد وصفت سلوك رئيس كوريا الجنوبية بـ"الوقح"، منتقدة تصريحاته بشأن تجربة الشمال الصاروخية الأخيرة.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء، قارنت شقيقة كيم مواقف الرئيس الجنوبي، مون جيه إن، الذي اعتبر أن "تجربة إطلاق الصواريخ الباليستية التي أجراها معهد علوم الدفاع في الجنوب هي من أجل السلام والحوار في شبه الجزيرة الكورية، لكن تجربة أكاديمية علوم الدفاع الصاروخية في الشمال هي أمر غير مرغوب فيه وتثير قلقا بين الناس في الجنوب وتسمم أجواء الحوار".

وقالت كيم يو جونغ إنها "لا تستطيع إخفاء دهشتها من وقاحة مثل هذا السلوك غير المنطقي وهو بالضبط نفس المنطق الشبيه بمنطق العصابات الأمريكي الذي يلوم حق كوريا الشمالية في الدفاع عن النفس باعتباره انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة وتهديدا للمجتمع الدولي".

المصدر: "يونهاب"

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