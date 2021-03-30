فنزويلا تعلن رغبتها في شراء لقاح "إيبي فاك كورونا" الروسي

قالت نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريغيز، إن بلادها تبدي اهتماما بشراء اللقاح الروسي"إيبي فاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت نائبة الرئيس، في حديث لها أمس الاثنين: "ستصل لقاحات إيبي فاك كورونا، إلى فنزويلا وستتم الموافقة على استخدامها داخل بلادنا. سنقوم بتنفيذ الدراسات الضرورية، ونناقش توريد هذا اللقاح إلى بلادنا".

وفقا للبيانات الرسمية، تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فنزويلا 157 ألف حالة، وتوفي بسبب المرض 1577 شخصا.

قبل عدة أيام، أكدت ديلسي رودريغيز، أن بلادها لن تصرح ولن تسمح باستخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا على أراضيها، مشيرة إلى "آثاره على المرضى".

المصدر: تاس