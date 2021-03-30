أستراليا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب جسر القرم

قالت ماريس باين وزيرة خارجية أستراليا، إن بلادها فرضت عقوبات على شخصية واحدة وأربع شركات من روسيا، مرتبطة ببناء وتشغيل قسم السكك الحديدية على جسر القرم.

وأضافت الوزيرة: "فرضت أستراليا عقوبات مالية مستهدفة، وحظر سفر على مواطن روسي واحد، وكذلك على أربع شركات روسية، والعقوبات مرتبطة ببناء وتشغيل قسم السكك الحديدية من جسر القرم".

ووصفت باين، في تصريحها، بناء جسر القرم بأنه "محاولة لتعزيز سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم، التي تم ضمها بشكل غير قانوني".

كما اتهمت الوزيرة، المواطن الروسي والشركات، بمحاولة "إضفاء الشرعية" على تصرفات موسكو فيما يتعلق بشبه الجزيرة.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم فرض هذه العقوبات، بالتنسيق مع كندا التي أعلنت قبل فترة عن فرض عقوبات مشابهة.

ونوهت الوزيرة، بأن بلادها فرضت، منذ إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، عقوبات على ما لا يقل عن 168 شخصية و 52 شركة.

المصدر: نوفوستي