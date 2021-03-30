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البيت الأبيض يشكل فريقا للتحقيق في تدخلات ترامب المحتملة في عمل العلماء

أخبار العالم

البيت الأبيض يشكل فريقا للتحقيق في تدخلات ترامب المحتملة في عمل العلماء
Reuters Octavio Jones
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يعتزم البيت الأبيض تشكيل فريق للتحقيق في التدخلات المحتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عمل الأوساط العلمية.

جاء ذلك في رسالة وجهتها الإدارة الأمريكية إلى مسؤولي أجهزة السلطة الفيدرالية يوم الاثنين.

وقالت الرسالة إن "استعادة سلامة العلم والحفاظ عليها سيتطلب مشاركة العلماء من مختلف الأجهزة الحكومية الذين سيقدمون آراءهم بهذا الشأن".

وبين أهداف التحقيق الكشف عما إذا كانت الإدارة السابقة سمحت بتدخلات سياسية في شؤون العلم والعلماء في الولايات المتحدة.

المصدر: تاس+RT

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