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وزير النقل الأمريكي يكشف حقيقة مقترح بايدن لزيادة ضريبة البنزين

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وزير النقل الأمريكي يكشف حقيقة مقترح بايدن لزيادة ضريبة البنزين
Reuters
وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج
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كشف وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج يوم الاثنين حقيقة الأخبار المتداولة حول زيادة ضرائب البنزين من أجل تمويل بعض البنى التحتية.

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وقال بوتيجيج إن "البيت الأبيض لن يقترح رفع ضرائب البنزين أو فرض رسوم جديدة على الأميال التي تقطعها المركبات لتمويل خطة لإنفاق ضخم على البنية التحتية".

وأبلغ بوتيجيج قناة "سي إن إن" التلفزيونية، أن فرض رسوم على الأميال التي تقطعها المركبات "ليس جزءا من المناقشات بشأن مشروع قانون البنية التحتية" وأضاف أن زيادة في ضرائب البنزين ليست قيد الدراسة.

وقال: "أريد أن أكرر التعهد الأساسي للرئيس هنا.. إذا كان دخلك أقل من 400 ألف دولار سنويا.. هذا المقترح لن يتضمن زيادة في الضرائب لك".

المصدر: وكالات

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