بولسونارو يجري أكبر تعديل وزاري بعد سلسلة من الاستقالات

أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو عن تعيين 6 وزراء جدد في أكبر تعديل حكومي خلال ولايته على خلفية إعلان عدة وزراء عن تقديم استقالاتهم من الحكومة.

وشمل التعديل تعيين الدبلوماسي المخضرم كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا، الذي عمل سابقا في السفارات البرازيلية في بوليفيا وباراغواي والولايات المتحدة، وزيرا جديدا للخارجية بعد استقالة إرنيستو أراوجو من المنصب.

إقرأ المزيد

وعين بولسونارو الجنرال والتر سووزا براغا نيتو وزيرا جديدا للدفاع، ليحل محل فرناندو أزيفيدو إي سيلفا.

يذكر أن حكومة بولسونارو كانت تواجه ضغطا متزايدا من أعضاء الكونغرس في الفترة الأخيرة، حيث طالبوا باستقالة بعض الوزراء بسبب إخفاقات الحكومة في السيطرة على أزمة فيروس كورونا في البلاد وعدم توفير الكمية المطلوبة من اللقاحات، حسب رأي المشرعين.

المصدر: رويترز+RT