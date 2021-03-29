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واشنطن تعتزم "إنعاش الشراكة الاستراتيجية" مع أوكرانيا

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واشنطن تعتزم
Reuters TOM BRENNER
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان
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أعلنت الولايات المتحدة عن عزمها على "إنعاش الشراكة الاستراتيجية" مع أوكرانيا، ودعم خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للإصلاحات.

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وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إيميلي هورن، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أكد في اتصال هاتفي مع مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، "الدعم الأمريكي الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وتطلعاتها الأوروأطلسية".

وأكد ساليفان أيضا "تمسك إدارة الرئيس جو بايدن بإنعاش شراكتنا الاستراتيجية، دعما لخطة الرئيس فلاديمير زيلينسكي لمحاربة الفساد وتطبيق أجندة الإصلاحات التي تضمن العدالة والأمن والازدهار للشعب الأوكراني".

المصدر: RT

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