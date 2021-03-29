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ناشطون إيرانيون: "إيران ليست للبيع.. لا لبيع الوطن" (فيديو)

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ناشطون إيرانيون:
ناشطون إيرانيون: "إيران ليست للبيع.. لا لبيع الوطن"
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نشر ناشطون في إيران يوم الاثنين فيديوهات لتجمع محتجين في طهران أمام البرلمان وفي مدينة أصفهان ضد اتفاقية الشراكة مع الصين، وأطلقوا شعار "إيران ليست للبيع.. لا لبيع الوطن".

كما وجهت دعوات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاج على الاتفاقية في مختلف المحافظات الإيرانية، ووصفت احتجاجات طهران بأنها نقطة البداية لهذه الحركة الشعبية.

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ووقع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي مؤخرا على معاهدة للتعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين.

وتشمل الاتفاقية التي وقعها الوزيران أثناء زيارة وانغ يي إلى طهران، التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية، إلى جانب التعاون الدفاعي والعسكري، بما في ذلك إجراء مناورات عسكرية مشتركة.

كما تشمل الاتفاقية الموقعة لمدة 25 عاما تطوير المطارات والموانئ الإيرانية وتشييد موانئ جديدة، وتطوير سكك الحديد في إيران وتعزيز البنى التحتية، والتعاون في مجالات الطاقة والنفط والبتروكيماويات.

يذكر أن الاتفاقية تشمل استثمارات صينية في إيران بـ450 مليار دولار.

المصدر: RT

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