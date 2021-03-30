بوريل يدعو الاتحاد الأوروبي لتكثيف العمل مع تركيا للوصول إلى مواقف بناءة

شدد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، على ضرورة تكثيف العمل مع تركيا للوصول إلى مواقف بناءة.

وأوضح بوريل في بيان له أن "قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي عقدت الأسبوع الماضي، ناقشت سبل العمل مع تركيا حول ملف تحديث اتفاقيتي الاتحاد الجمركي والهجرة".

وأضاف أن "الأوضاع في شرق المتوسط بدأت تتحسن، وأن تصريحات الأطراف المعنية باتت أكثر اتزانا وإيجابية".

وأعرب عن قلقه إزاء انسحاب تركيا من "اتفاقية إسطنبول" لمناهضة العنف ضد المرأة وفتح دعوى قضائية لحظر حزب "الشعوب الديمقراطي".

كما شدد بوريل على وجوب تكثيف العمل بين تركيا والاتحاد الأوروبي فيما يخص الملف الليبي.

المصدر: "الأناضول"