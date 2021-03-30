واشنطن وبروكسل يعبران عن رغبتهما في علاقات تجارية أكثر إيجابية

أعلنت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي أنها أكدت لرئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر، رغبة بلادها بتطوير علاقة تجارية أكثر إيجابية وبناءة مع الاتحاد.

وأفادت تاي بأنها وفيستاجر اتفقتا على العمل ضمن أولويات رئيسية مثل تغير المناخ والاقتصاد الرقمي وتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتعامل مع اقتصادات كبرى لا تعمل وفق منظومة السوق، مثل الصين.

وكانت كاثرين تاي قد صرحت لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لرفع الرسوم الجمركية عن الواردات الصينية، لكنها منفتحة على الحوار مع بكين.

وأكدت تاي أنها تدرك أن هذه الرسوم تضرب بعض الشركات والمستهلكين الأمريكيين لكنها تسمح أيضا بحماية مؤسسات أمريكية.

المصدر: رويترز