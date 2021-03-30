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إيران: لن نوقف أي نشاط نووي قبل رفع كامل العقوبات الأمريكية

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إيران: لن نوقف أي نشاط نووي قبل رفع كامل العقوبات الأمريكية
Reuters Leonhard Foeger
علم إيران
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نقلت قناة "برس" عن مسؤول إيراني أن بلاده لن توقف أي نشاط نووي قبل رفع كافة العقوبات الأمريكية عنها.

وأضاف المسؤول في تصريح للقناة الإيرانية: "تخصيب اليورانيوم بنسة عشرين بالمائة يتم ضمن المادة 36 في الاتفاق النووي، وسيتوقف فقط في حال رفع كافة العقوبات الأمريكية".

وتابع: "الإدارة الأمريكية تخسر الوقت وبسرعة، وفي حال لم تلغي العقوبات بشكل عاجل، فإنها ستشهد الإجراءات الإيرانية المقبلة في تقليص المزيد من الالتزامات".

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مصادر: إدارة بايدن تنوي تقديم مقترح لإيران يشجعها على التفاوض
مصادر: إدارة بايدن تنوي تقديم مقترح لإيران يشجعها على التفاوض

وكان مصدر في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ذكر لصحيفة "بوليتيكو" أن الإدارة الأمريكية تخطط لطرح اقتراح جديد على طهران هذا الأسبوع، لتشجيعها على التفاوض حول الاتفاق النووي.

وأشار المصدر إلى أن الاقتراح يطالب إيران بوقف بعض أنشطتها النووية، مثل العمل على أجهزة طرد مركزي متطورة وتخصيب اليورانيوم حتى 20٪ ، مقابل التخفيف من بعض العقوبات الاقتصادية عليها، مؤكدا أن العمل لا يزال مستمرا لوضع كافة التفاصيل.

 

عمر هواش

المصدر: RT

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