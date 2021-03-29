الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في حيفا بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن

قتلت الشرطة الإسرائيلية شابا فلسطينيا في مدينة حيفا، بدعوى محاولته طعن أحد عناصرها.

وقالت الشرطة إنها "تلقت بلاغا من إحدى السيدات بحي وادي النسناس في حيفا يفيد بقيام ابنها بالتجول في الشارع بغضب حاملا سكينا"، مشيرة إلى أن عناصرها حاولوا إيقاف منير عنبتاوي (33 عاما)، لكنه طعن شرطيا بسكين، وأصابه بجروح طفيفة، ما استدعى إطلاق النار عليه.

إلا أن عائلة عنبتاوي نفت أن ابنها كان يحمل سكينا، كاشفة النقاب عن أنه يعاني اضرابات نفسية ويتلقى العلاج.

هكذا قُتل منير عنبتاوي



كان يتعارك مع الشرطي ويحاول الهروب، وعندما أفلت، أطلقوا النار عليه في ظهره.



الشرطي أصيب بشكل طفيف جدًا.



عندما يكون الشخص عربي، يصبح الضغط على الزناد أسهل ..



حتى لو كان يعاني من مشاكل نفسية، وحتى لو كانت الشرطة تعلم بذلك. pic.twitter.com/UNuEp421lM — baker zoabi (@bakerz32) March 29, 2021

وقالت شقيقة منير: "قتلوا أخي بدم بارد، لن نسكت. كان مريضا وبحاجة للعلاج، عليهم التوقف عن الكذب.. بدلا من أن تساعدنا الشرطة، قاموا بقتله. إنها شرطة فاشلة لا تعرف سوى قتل من يعانون من مشكلات نفسية".

أما والدته فقالت: "اتصلت بالشرطة حتى تقدم لي المساعدة بخصوص ابني الذي يعاني من اضطرابات نفسية، من خلال الحضور برفقة سيارة إسعاف ونقل ابني لتلقي العلاج، لا أن تقتله بدم بارد بهذا الشكل، ولاسيما أنه لم يشكل خطرا ولم يكن عنيفا في حياته".

מוניר ענבתאוי מחיפה , מאותגר נפשית לפי משפחתו ומטופל נורה בגבו ע׳י השוטרים ונהרג. היה אפשר להשתלט עליו ללא אש חיה לדברי אחותו. השמות איאד אלחלאק ומוסטפא יונס ז׳ל עולים שוב. יד קלה מאוד על ההדק. מאוד. pic.twitter.com/2DDF2wjHIu — Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) March 29, 2021

وانتقد النائب بالكنيست أحمد الطيبي تعامل الشرطة الإسرائيلية مع الحادث، وقال عبر "تويتر: "يعاني منير عنبتاوي من حيفا مشاكل نفسية بحسب أسرته ويتلقى العلاج، وقد تم إطلاق النار عليه في ظهره على يد شرطيين وقتل، كان من الممكن السيطرة عليه دون إطلاق نار وفق شقيقته".

المصدر: "القدس"