توقعات بفشل الانفصاليين في انتخاب رئيس حكومة كتالونيا

من المستبعد تشكيل حكومة جديدة في كتالونيا بوقت قريب، حيث يبدو أن السياسي الانفصالي بيري أراغونيس لن يتمكن من الحصول على الأغلبية في الجولة الثانية من انتخابات رئاسة وزراء الإقليم.

وأعلن حزب "معا من أجل كاتالونيا" الانفصالي الليبرالي المحافظ الذي يحتاج أراغونيس إلى دعمه للفوز يوم الإثنين، أنه سيمتنع عن التصويت كما فعل خلال الجولة الأولى من التصويت الأسبوع الماضي وأنه إذا لم يتم تشكيل حكومة بحلول 26 مايو، سيتم إجراء انتخابات جديدة.

وقالت المتحدثة باسم حزب "معا من أجل كاتالونيا": "لا يوجد اتفاق مع حزب أراغونيس الجمهوري اليساري لكننا متفائلون بأننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق قوي في الأيام المقبلة".

والتقى المشرعون في كاتالونيا لمدة 10 ساعات يوم الجمعة في محاولة لانتخاب رئيس جديد للحكومة بعد 6 أسابيع من تصويت الإقليم الإسباني على برلمان جديد، لكنهم فشلوا في الجولة الأولى.

وفشل السياسي الانفصالي أراغونيس في الحصول على 68 صوتا المطلوبة في البرلمان الإقليمي المؤلف من 138 مقعدا.

وفي النهاية، حصل أراغونيس على تأييد 42 من زملائه فقط، وحصل المرشح على 33 صوتا من حزبه وأصوات 9 نواب من حزب "ترشيح الوحدة الشعبية" الذي ينتمي إلى اليسار الراديكالي.

وكان أراغونيس يسعى إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب "معا من أجل كتالونيا" وبتسامح من حزب "ترشيح الوحدة الشعبية"، ورغم أن الأحزاب الثلاثة تتفق قبل كل شيء في السعي من أجل استقلال الإقليم القوي من الناحية الاقتصادية، هناك اختلافات كبيرة بينهم إزاء العديد من مجالات السياسة الأخرى، وهو ما يجعل توصلهم إلى اتفاق فيما بينهم أمرا معقدا ومرهقا.

المصدر: د ب أ