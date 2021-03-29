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مصادر: إدارة بايدن تنوي تقديم مقترح لإيران يشجعها على التفاوض

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مصادر: إدارة بايدن تنوي تقديم مقترح لإيران يشجعها على التفاوض
Reuters
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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ذكر مصدر في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لصحيفة "بوليتيكو" أن الإدارة الأمريكية تخطط لطرح اقتراح جديد على طهران هذا الأسبوع، لتشجيعها على التفاوض حول الاتفاق النووي.

وأشار المصدر إلى أن الاقتراح يطالب إيران بوقف بعض أنشطتها النووية، مثل العمل على أجهزة طرد مركزي متطورة وتخصيب اليورانيوم حتى 20٪ ، مقابل التخفيف من بعض العقوبات الاقتصادية عليها، مؤكدا أن العمل لا يزال مستمرا لوضع كافة التفاصيل.

وحسب المصدر ليس من المؤكد أن تقبل إيران الشروط، خصوصا بعد أن رفضت اقتراحا أمريكيا اعتبرته غير مقبول ثم عرضت فكرتها الخاصة في وقت سابق من هذا العام.

المصدر: "بوليتيكو" 

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