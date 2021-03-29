"جونسون آند جونسون" تخصص 400 مليون جرعة من لقاحها لإفريقيا

أعلنت شركة "جونسون آند جونسون" أنها قررت توفير نحو 400 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكورونا لدول إفريقيا، اعتبارا من الصيف.

وأوضحت شركة الأدوية الأمريكية أنه بموجب اتفاقها مع الصندوق الإفريقي للحصول على اللقاحات، ستوفر لدول الاتحاد ما يصل إلى 220 مليون جرعة، على أن يبدأ التسليم من يوليو وحتى سبتمبر، مع قدرة طلب الصندوق الإفريقي 180 مليون جرعة إضافية ليصل الإجمالي إلى 400 مليون جرعة حتى عام 2022.

يذكر أن لقاح الشركة ما زال بحاجة إلى تصريح هيئات الدواء في البلدان الإفريقية، لكن منظمة الصحة العالمية وافقت على استخدامه في حالات الطوارئ في الثاني عشر من مارس الحالي.

وكانت "جونسون آند جونسون" أبرمت اتفاقا مبدئيا مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي" لدعم برنامج "كوفاكس" لإيصال لقاحات كوفيد-19 إلى 190 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، الكثير منها في إفريقيا.

المصدر: AP