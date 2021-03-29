إسقاط تهم الإرهاب عن 3 متهمين بالتخطيط لخطف حاكمة ميشيغان

أسقطت في ولاية ميشيغان الأمريكية تهم الإرهاب عن ثلاثة رجال اتهموا بالتآمر لاختطاف حاكمة الولاية غريتشن ويتمير من منزلها في شمال الولاية.

وقال مايكل كلارين قاضي مقاطعة جاكسون إنه حكم بإسقاط تهم الإرهاب عن بول بيلار وجوزيف موريسون وبيت ميوزيكو، من أصل سبعة متهمين بارتباطهم بمليشيا خططت لخطف الحاكمة.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي أعلن في شهر أكتوبر الماضي أنه "وفقا لإفادة خطية من العميل الخاص ريتشارد تراسك، فإن مجموعة من الأفراد كانوا يناقشون الإطاحة ببعض أفراد الحكومة وعناصر إنفاذ القانون في أوائل عام 2020".

المصدر: The Hill + RT