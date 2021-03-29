الجيش الإسرائيلي يجري تدريبا يحاكي حربا متعددة الجبهات

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن الجيش الإسرائيلي سيجري الصيف القادم تدريبا عسكريا في قبرص، سيكون أكبر تدريب عسكري خارج البلاد وسيحاكي حربا متعددة الجبهات.

ووفقا للتقرير فإن التدريب سيستمر أسبوعا ضمن مناورات "شهر الحرب" بمشاركة القوات الخاصة، وسلاح الجو والبحرية الإسرائيلية، وسيتضمن سيناريو لحرب متعددة الجبهات في الشمال والجنوب وفي الضفة الغربية، بما يعتبر أِد السيناريوهات بنظر الجيش الإسرائيلي.

وقال التقرير إنه "في الأسبوع الأخير من التدريب، ستطير وتبحر قوات الجيش إلى قبرص، وهناك يجرون تدريبا واسع النطاق يحاكي حربا في عمق العدو وهي غير معهودة للقوات الإسرائيلية".

كما سيجري الجيش الإسرائيلي تدريبا للوحدات في إسرائيل وسيختبر قدرات القيادة والسيطرة لدى هيئة الأركان العامة، وأيضا القدرات الاستخباراتية، واللوجستية للجيش الإسرائيلي.

المصدر: "i24news"