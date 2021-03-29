البرتغال تشدد قيود كورونا على الرحلات الجوية

أعلنت البرتغال عن تشديد قيودها على الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا، لتشمل الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مع تفاقم الوباء.

وقالت وزارة الداخلية إن القادمين من البلدان التي يزيد معدل الإصابة فيها عن 500 لكل مئة ألف من السكان على مدى 14 يوما، يجب عليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين ويمكنهم فقط القدوم للقيام بأعمال أساسية.

ويشمل هذا الإجراء 11 دولة في الاتحاد الأوروبي منها فرنسا وإيطاليا، أما بالنسبة إلى 15 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي التي يزيد المعدل فيها عن 150 حالة إصابة لكل مائة ألف نسمة، يسمح فقط بالسفر الضروري إلى البرتغال وتشمل تلك البلدان ألمانيا وهولندا.

كما يجب على جميع الركاب القادمين إظهار اختبار PCR سلبي طيلة الـ24 ساعة السابقة للقدوم، بينما لا تزال الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة والبرازيل محظورة باستثناء رحلات العودة إلى البلاد.

المصدر: AP