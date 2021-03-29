بالفيديو.. ترامب يشارك بحفل زفاف: "هل اشتقتم لي؟"

حضر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حفل زفاف في منتجع Mar-a-Lago في فلوريدا، لكنه وبدلا من أن يتمنى السعادة للعروسين، ألقى خطابا وكأنه في إحدى حملاته الانتخابية.

وذكر موقع TMZ أن الرئيس السابق فاجأ العروسين جون وميغان أريغو في حفل زفافهما ليلة السبت من خلال إلقاء خطاب قصير، تحدث فيه عن مظالمه الشخصية بشأن السياسة الخارجية ونتائج انتخابات 2020.

وقال ترامب: "تلقيت تقارير متعددة عن الأزمة الحدودية والصين وإيران.. نحن كنا على استعداد لعقد صفقة، وهم كانوا مستعدين لفعل أي شيء وكانوا سيفعلون أي شيء. وهذا الرجل (جو بايدن) يذهب ويسقط العقوبات ثم يقول إننا نرغب في التفاوض الآن".

وقد تلقى ترامب ردا حارا من الضيوف، الذين هتفوا بحماس عندما سألهم: "هل اشتقتم لي؟".

وبحسب موقع Buzzfeed News فإن والد العريس جو أريغو وأبناءه، جيم وجون، هم من مؤيدي ترامب وأعضاء في منتجع Mar-a-Lago و Trump International Golf Club في ويست بالم بيتش، وقد تمت دعوتهم للقيام بجولة في Air Force One في عام 2017.

المصدر: "الإندبندنت"