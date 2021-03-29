 الولايات المتحدة توقف التجارة مع ميانمار

قال مكتب الممثلية التجارية للولايات المتحدة في ميانمار، إن السلطات الأمريكية علقت الاتصالات مع ميانمار الموجودة في إطار اتفاقيات التجارة والاستثمار لعام 2013 (TIFA).

وأضاف المكتب، في بيانه وزعه اليوم الاثنين: "أعلنت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، اليوم أنها ستعلق كل المعاملات في إطار TIFA، مع ميانمار".

وذكر المكتب، أن هذا القرار سيصبح ساري المفعول على الفور، وسيبقى ساري المفعول "حتى عودة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، إلى السلطة في ميانمار".

المصدر: تاس