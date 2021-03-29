أردوغان: حريصون على تقاسم المياه مع جيراننا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حرص بلاده على تقاسم المياه مع جيرانها مثل سوريا والعراق، رغم محدودية مواردها المائية.

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جاء ذلك في كلمة اليوم الاثنين، خلال مراسم افتتاح جماعي لـ 363 منشأة أقامتها المديرية العامة لشؤون المياه، والتعريف بالمؤتمر الأول لـ "مجلس شورى المياه"، الذي تستعد تركيا لعقده.

ولفت أردوغان خلال المراسم التي أقيمت بالمجمع الرئاسي في أنقرة، إلى أن تركيا ليست دولة غنية من حيث الماء، بخلاف الاعتقاد السائد في المجتمع.

وأوضح أن تركيا دولة لديها هواجس بشأن المياه عند الأخذ بعين الاعتبار حجم الماء القابل للاستخدام بالنسبة للفرد.

وأشار إلى أن "تركيا مضطرة لتقاسم مواردها المائية المحدودة مع دولتين جارتين مثل سوريا والعراق".

وأضاف "لطالما أظهرنا الحرص اللازم فيما يتعلق بتلبية احتياجات جيراننا من الماء حتى اليوم، ولم نجعل مسألة المياه ورقة تهديد أو مساومة في علاقاتنا الثنائية في أي وقت".

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل موقفها العادل في موضوع المياه.

من ناحية أخرى، أشار أردوغان إلى أهمية مؤتمر مجلس شورى المياه الأول، الذي يجري العمل على تنظيمه.

وأعرب عن تمنياته بالنجاح للمؤتمر وثقته بأن يحقق مجلس المياه اسهامات هامة للاقتصاد التركي ولا سيما في قطاعي الزراعة والغذاء.

المصدرك الأناضول