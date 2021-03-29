رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية يلتقيان أردوغان في أنقرة الأسبوع المقبل

يتوجه رئيس الاتحاد الأوروبي مطلع شهر أبريل المقبل إلى تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما أعلن متحدث باسم الاتحاد اليوم الاثنين من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن رئيسي المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية سيلتقيان بالرئيس التركي في تركيا في السادس من أبريل، في أحدث مؤشر على تحسين العلاقات الثنائية.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، دعا تركيا بوقت سابق إلى الالتزام بـ"سلوكها المعتدل" الأخير، معبرا عن تفاؤل حذر بشأن تحسن العلاقات مع أنقرة.

المصدر: رويترز