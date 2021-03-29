الكرملين: قلقون للغاية من تزايد عدد الضحايا المدنيين في ميانمار

عبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن قلق الكرملين البالغ إزاء تزايد عدد الضحايا المدنيين في ميانمار، مشيرا إلى أن موسكو تتابع الوضع هناك عن كثب.

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وقال بيسكوف اليوم الاثنين في تصريحات صحفية: "نحن قلقون للغاية بشأن العدد المتزايد من الضحايا المدنيين. وهذا يثير قلقا بالغا لدينا، ونحن نراقب عن كثب تطور الوضع في ميانمار".

وفي وقت سابق، قالت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية أليس نديريتو ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إن قوات الأمن في ميانمار قتلت 107 أشخاص، من بينهم سبعة أطفال، يوم السبت، أثناء تفريق الاحتجاجات المناهضة لانقلاب 1 فبراير العسكري.

وردا على سؤال عما إذا كان حضور وفد عسكري روسي احتفالات عيد الجيش في ميانمار السبت الماضي يعني دعم موسكو لحكم العسكريين هناك أو اعترافها به، قال بيسكوف: "تعلمون أن لدينا علاقات طويلة الأمد وبناءة إلى حد كبير مع ميانمار، وهناك جوانب حققت تقدما في العلاقات الثنائية، فيجب النظر إلى الأمر من هذه الزاوية. وهذا لا يعني بالطبع الترحيب بتلك الأحداث المأساوية التي تشهدها البلاد".

في وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن نائب الوزير ألكسندر فومين حضر العرض العسكري الذي أقيم في عاصمة ميانمار، نايبيداو السبت بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس القوات المسلحة الوطنية.

المصدر: "نوفوستي"