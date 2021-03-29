الكرملين: مساع لتنظيم مؤتمر يجمع بوتين وميركل وماكرون

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه يتم تنسيق تنظيم مؤتمر بالفيديو يجمع الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأشار ممثل للكرملين، إلى أن أحد الموضوعات التي سيتم بحثها خلال المؤتمر، الوضع في دونباس.

وأضاف بيسكوف، للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان المؤتمر بالفيديو سيعقد يوم الاثنين: "نواصل عملية التنسيق مع برلين وباريس. وعندما يتم تحقيق نتائج محددة لهذا التنسيق، سنبلغكم بذلك".

وردا على سؤال، لماذا لا يشمل المؤتمر المقبل، رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، قال إن الحديث لا يدور في هذه الحالة، عن صيغة النورماندي.

وأضاف: "هناك العديد من القضايا الأخرى للمناقشة".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن زايبرت، أنه لم يتم يوم الاثنين، عقد مؤتمر بالفيديو، لزعماء روسيا وألمانيا وفرنسا.

ولم يدل المتحدث، بمزيد من التفاصيل.

المصدر: نوفوستي