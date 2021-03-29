منظمة حقوقية أفغانية تحقق في تقارير عن مقتل 20 مدنيا على يد الجيش

أعلنت منظمة حقوقية في أفغانستان أنها تحقق في تقارير أفادت بأن قوات أفغانية دربتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قتلت 20 مدنيا خلال عملية ضد حركة "طالبان" الأسبوع الماضي.

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ظهرت هذه التقارير لأول مرة أمس الأحد، عندما قال سكان في مديرية صابري بولاية خوست شرقي البلاد إن القوات الموالية للحكومة والتي تسمى القوات الأفغانية الخاصة، قتلت عدة مدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وقالت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الاثنين إنها فتحت تحقيقا في الحادث.

ونشر ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم "طالبان"، صورا للضحايا المزعومين، وحث الحكومة على وقف مثل هذه الهجمات إذا كانت تسعى للحد من العنف.

كما أظهر مقطع فيديو مزعوم، والذي التقطه أحد سكان صابري وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا مسنا يحمل جثة طفل، مدعيا مقتل العديد من أفراد عائلته، دون أن تسفر العملية عن مقتل أي مسلح من "طالبان".

يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن التفاوض على خفض وتيرة العنف بين "طالبان" والقوات الحكومية الأفغانية مع اقتراب الموعد المتفق عليه لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد في 1 مايو المقبل.

المصدر: "أسوشيتد برس"