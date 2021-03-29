بيسكوف: روسيا ستحدد خطة علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد تحليل أعمال إدارة بايدن

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تجري تحليلا لأعمال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مضيفا أن الرئيس بوتين سيتخذ بعد ذلك قرارا حول العلاقات مع واشنطن.

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وقال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الاثنين: "يتم حاليا تحليل وتدقيق تلك الأعمال التي تنفذها الإدارة الأمريكية الجديدة. ونحتاج إلى وقت لإكمال هذا التحليل. وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرارات حول كيفية بناء خطتنا. ووفق الدستور فإن السياسة الخارجية يحددها رئيس الدولة. وهذا ما سيعمله".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في حديثه لقناة "ABC" منذ أسبوعين أن القيادة الروسية "ستدفع الثمن" مقابل المحاولات المزعومة للتدخل في الانتخابات الأمريكية. وإضافة إلى ذلك أجاب بايدن إيجابيا عن سؤال صحفي فيما إذا كان يعتبر الرئيس بوتين "قاتلا".

وفيما بعد أعلن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تأمل بما في ذلك بالتعاون البناء مع موسكو في المجالات المفيدة للطرفين، لكنها لا تنوي تخفيف الخلافات القائمة في العلاقات الثنائية. وبعد هذه التصريحات دعت الخارجية الروسية سفيرها لدى واشنطن أناتولي أنطونوف للعودة إلى موسكو للتشاور. ومنذ 21 مارس الجاري لا يزال أنطونوف متواجدا في العاصمة الروسية.

المصدر: تاس