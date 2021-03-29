باباريكو يعلن من السجن إنشاء حزب "معا" في بيلاروس

أعلن المرشح السابق لمنصب رئيس بيلاروس فيكتور باباريكو، القابع حاليا في السجن، عن تأسيس حزب "معا"، ودعا سكان الجمهورية إلى الانضمام إليه.

في سبتمبر الماضي، جرى الحديث عن سعي باباريكو وبالتعاون مع ماريا كوليسنيكوفا عضو هيئة رئاسة المجلس التنسيقي للمعارضة البيلاروسية، الموجودة أيضا قيد الاعتقال، لتأسيس الحزب السياسي "معا".

ومن بين الأهداف والمهمات الرئيسية التي يتعين على الحزب حلها، حدد باباريكو، ضمان تنفيذ عملية الإصلاح الدستوري في بيلاروس.

وقال باباريكو، في تسجيل فيديو: "لم أحمل سابقا عضوية أي حزب، ولم أعتقد أن مثل هذا الشكل من أشكال تجمع الناس، يملك الحق في الوجود في القرن الحادي والعشرين. لكن البيلاروسيين أثبتوا أنني كنت مخطئا. نحن بحاجة إلى حزب. لكن الحزب لا يشكل هدفا بحد ذاته، بل سيكون أداة فعالة لتحقيق انتصارنا. حزب مستقبلنا، يقوم على الحقيقة والخير والحرية".

يشار إلى أن باباريكو يقبع حاليا في مركز الاحتجاز التابع للمخابرات البيلاروسية، بتهمة ارتكاب جرائم اقتصادية. وبدأت عمليات محاكمته في فبراير الماضي.

المصدر: نوفوستي