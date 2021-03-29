ظريف: إيران تهدف إلى المساهمة في إرساء السلام المستديم وإنهاء الصراع في أفغانستان

شدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على أن "طهران تهدف إلى المساهمة في إرساء السلام المستديم وإنهاء الصراع في أفغانستان".

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ولدى وصوله الى العاصمة الطاجيكية دوشنبه، قال محمد جواد ظريف: "إن هدف إيران هو المساهمة في إرساء السلام المستديم وإنهاء الصراع في أفغانستان".

وتابع ظريف: "أشعر بالكثير من السرور لهذه الفرصة التي سنحت لي لكي أقوم بزيارة طاجيكستان، البلد الصديق والجار والمشترك معنا في الدين واللغة، للمشاركة في مؤتمر "قلب آسيا، وكذلك من اجل تضافر الجهود مع مسؤولي طاجيكستان وسائر الدول، تجاه أفغانستان التي هي كذلك بلد جار يشاركنا في الدين واللغة، لنتمكن من تقديم العون لإخواننا وأخواتنا في أفغانستان، لإرساء السلام المستديم وانهاء الصراع فيها".

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى برامج لقاءاته ومحادثاته مع كبار المسؤولين في طاجيكستان، موضحا أن "العلاقات بين طهران ودوشنبة علاقات عريقة وأخوية، وأنه يأمل بأن تتمكن هذه الزيارة من أداء دور جيد في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في كل المجالات".

تجدر الإشارة إلى أن ظريف وصل أمس الأحد إلى العاصمة الطاجيكية دوشنبه، للمشاركة في مؤتمر "قلب آسيا – عملية اسطنبول"، ولإجراء لقاءات ومحادثات مع كبار المسؤولين الطاجيكيين، فضلا عن محادثات مع وزراء خارجية أفغانستان وباكستان والهند وجمهورية أذربيجان.

المصدر: "إرنا"