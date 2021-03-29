شمخاني: التعاون في الشرق يسرع من أفول الولايات المتحدة وقلق بايدن "في محله تماما"

اعتبر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن "تنامي التعاون الاستراتيجي في الشرق، يسرع من أفول الولايات المتحدة"، موضحا أن قلق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "في محله تماما".

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وأشار علي شمخاني في "تويتر"، إلى أن "توقيع مذكرة خارطة طريق التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين جزء من المقاومة الفعالة".

وقال شمخاني: "العالم ليس الغرب فقط، والغرب ليس فحسب أمريكا والدول الأوروبية الثلاث الناكثة للعهود".

The signing of 🇮🇷&🇨🇳Strategic Partnership Roadmap is part of the #ActiveResistance policy. The world isn't just the West & West isn't just the lawbreaking🇺🇸🇬🇧🇫🇷🇩🇪.

Biden's concern is correct: the flourishing of strategic cooperation in the East is accelerating the US decline. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) March 29, 2021

المصدر: RT - عمر هواش