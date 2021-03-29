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شمخاني: التعاون في الشرق يسرع من أفول الولايات المتحدة وقلق بايدن "في محله تماما"

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شمخاني: التعاون في الشرق يسرع من أفول الولايات المتحدة وقلق بايدن
Reuters LISI NIESNER
العلم الإيراني
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اعتبر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن "تنامي التعاون الاستراتيجي في الشرق، يسرع من أفول الولايات المتحدة"، موضحا أن قلق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "في محله تماما".

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وأشار علي شمخاني في "تويتر"، إلى أن "توقيع مذكرة خارطة طريق التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين جزء من المقاومة الفعالة".

وقال شمخاني: "العالم ليس الغرب فقط، والغرب ليس فحسب أمريكا والدول الأوروبية الثلاث الناكثة للعهود".

المصدر: RT - عمر هواش

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