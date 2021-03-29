السفير الإيراني لدى موسكو ينوي تلقي اللقاح الروسي ضد كورونا

صرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظمي جليلي، بأنه ينوي تلقي اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا.

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وتحدث السفير لوكالة "سبوتنيك إيران": "لقد تلقى عدد من أصدقائي اللقاح ضد فيروس كورونا، وبعد هذه المقابلة أتوجه إلى المستشفى لتلقي اللقاح الروسي ضد كورونا. ونقوم بالتلقيح حسب ترتيب قائمة الانتظار التي تحددها حكومة موسكو".

وأضاف أن عددا من موظفي السفارة الإيرانية في روسيا قد تلقوا جرعتين من لقاح "سبوتنيك V" الروسي. وتابع: "في ذلك الوقت كنت في سوتشي. ووجهنا طلبا إلى وزارة الخارجية الروسية لتقديم لنا فرصة جديدة للتطعيم".

وقامت وزارة الصحة الروسية بتسجيل لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا الذي اخترعه مركز "غاماليا" للبيولوجيا المجهرية في أغسطس عام 2020. ونشرت مجلة "لانسيت" في فبراير الماضي نتائج المرحلة الثالثة للأبحاث السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي والتي تؤكد فعاليته العالية وأمنه.

المصدر: نوفوستي