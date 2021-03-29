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مصرع أغنى ملياردير تشيكي بتحطم مروحية في ألاسكا

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مصرع أغنى ملياردير تشيكي بتحطم مروحية في ألاسكا
Globallookpress Roman Vondrous
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أعلنت مجموعة PPF  المالية اليوم الاثنين، أن رئيسها وأغنى رجل في جمهورية التشيك، الملياردير بيتر كيلنر لقي مصرعه في حادث تحطم مروحية في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وقالت PPF إن خمسة أشخاص، بينهم كيلنر، لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع السبت، مضيفة أنه يجري التحقيق في ملابسات الكارثة.

وتقدر ثروة رجل الأعمال التشيكي بنحو 17.5 مليار دولار.

المصدر: رويترز

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