خرج من السجن بالخطأ.. الشرطة البريطانية تبحث عن متهم بالاعتداء الجنسي وحيازة المخدرات (صور)

تبحث الشرطة البريطانية عن موقوف بتهمة الاعتداء الجنسي وحيازة المخدرات، تم إطلاق سراحه عن طريق الخطأ من سجن في غرب العاصمة لندن.

وكان السجين وليام فرنانديز رهن الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة بتهم ارتكاب جرائم مختلفة من بينها الاعتداء الجنسي.

وأخبرت إدارة السجن شرطة لندن يوم الأربعاء، أنه تم إطلاق سراح الشاب البالغ من العمر 24 عاما عن طريق الخطأ.

وقالت الشرطة إن الضباط "يعملون على كل خيوط القضية وسيواصلون التحقيق لتعقب فرنانديز".

وكان من المقرر أن يحاكم السجين بعد اعتقاله واتهامه بالاعتداء الجنسي عن طريق اللمس والتعرض غير اللائق وحيازة عقار مخدر من الفئة "ب"، في أبريل من العام الماضي.

Police hunt alleged sex offender, mistakenly released from Wormwood Scrubs in West London. 24 year old William Fernandez was being held on remand, awaiting trial for sexual assault and indecent exposure, when released by mistake on Wednesday evening. pic.twitter.com/y3D5eDvfjR — Mark White (@skymarkwhite) March 27, 2021

وبدأت الشرطة سريعا بعمليات تفتيش في المنطقة المحيطة بالسجن، بمجرد الإبلاغ عن الواقعة ولكن لم يتم التأكد من رؤيته منذ ذلك الحين.

وتعتقد الشرطة أنه ركب مترو الأنفاق من محطة إيست أكتون يوم الأربعاء، بينما شوهد أيضا من خلال كاميرات مراقبة أمنية في الشارع وهو يسير في ويلدستون هاي ستريت في تلك الليلة.



وأفادت شرطة العاصمة بأن فرنانديز لم يكن لديه عنوان محدد قبل اعتقاله، لكن "من المرجح أن يكون في منطقة غرب لندن".

ونشرت الشرطة صورة للسجين الهارب وطلبت من المواطنين الإبلاغ عنه.

وبحسب وصف الشرطة والصور المنشورة، فهو أبيض ومتوسط البنية، ذو شعر خفيف ولحية داكنة، ومن المعروف أنه يستخدم اسم أوغستين فرناندو خمينيز إيبرت.

Police are searching for 24-year-old William Fernandez who's been let out of Wormwood Scrubs prison in west London by mistake ahead of a sex assault trial #CapitalReportspic.twitter.com/ZbJRniSGOY — Capital London News (@CapitalLONnews) March 28, 2021

المصدر: "بي بي سي"