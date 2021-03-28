مقتل 4 شبان يثير احتجاجات في شمال غرب باكستان

خرق آلاف المحتجين حصارا للشرطة شمال غرب باكستان أثناء محاولتهم تنظيم مسيرة إلى مدينة بانو ثم إلى إسلام آباد، للمطالبة بإجراء تحقيق في مقتل 4 شبان قيل إن قوات الأمن عذبتهم وقتلتهم.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لمنع المتظاهرين من دخول مدينة بانو، التي تقع في الطريق إلى إسلام آباد، مساء الأحد.

وكان المتظاهرون يحملون جثث الشبان الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما والذين عثر عليهم في مقبرة في 21 مارس في بلدة جاني خيل خارج بانو.

ويزعم أقارب القتلى أنهم ماتوا أثناء استجواب قوات الأمن، ونظموا اعتصاما في جاني خيل لمدة أسبوع تقريبا رافضين دفن الجثث إلى أن يتم فتح تحقيق مع ضابط بالجيش الذي قالوا إنه مسؤول عن الحادث.

وامتنع متحدث عسكري باكستاني عن التعليق على الحادث ولم يعلق الجيش على القضية.

المصدر: رويترز