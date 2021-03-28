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مسؤول إيراني: إغلاق قناة السويس سيؤخر وصول السلع الأساسية إلى إيران

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مسؤول إيراني: إغلاق قناة السويس سيؤخر وصول السلع الأساسية إلى إيران
Reuters LISI NIESNER
علم إيران
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أعلن مدير جمعية شركات الملاحة البحرية الإيرانية مسعود بل مه، أن إغلاق قناة السويس سيؤخر وصول السلع الأساسية التي تحملها سفن إيرانية عالقة إلى بلاده.

وفي حديث لوكالة "إيلنا" الإيرانية، قال بل مه: "لايمكن الكشف عن معلومات السفن الإيرانية العالقة، لكننا نؤكد وجود سفن تجارية وناقلات نفط تابعة لمؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية".

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وأضاف أن "إغلاق قناة السويس أثر على حركة التجارة البحرية الإيرانية وتسبب بالخسائر".

وتابع: "إغلاق قناة السويس، سيؤخر وصول السلع الأساسية إلى إيران، نظرا إلى وجود سفن إيرانية عالقة تحمل سلعا أساسية مستوردة من أمريكا الجنوبية".

عمر هواش 

المصدر: RT

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