البابا فرنسيس في "أحد الشعانين": الشيطان يستغل جائحة كورونا

أقام البابا فرنسيس قداس "أحد الشعانين" في كاتدرائية القديس بطرس الخالية تقريبا من المصلين بسبب قيود فيروس كورونا للعام الثاني على التوالي، وقال إن "الشيطان يستغل الجائحة".

وقال البابا في عظته: "صدمنا العام الماضي، وفي العام الحالي نتعرض لمزيد من الضغوط، والأزمة الاقتصادية صارت شديدة الوطأة".

وأضاف: "الشيطان يستغل هذه الأزمة لبث الريبة واليأس والخلاف، والوباء تسبب في معاناة جسدية ونفسية وروحية".

وكانت ساحة القديس بطرس في أوقات ما قبل تفشي فيروس كورونا، تكتظ بعشرات الألوف الذين يحملون أغصان الزيتون وسعف النخيل للاحتفال في الهواء الطلق بـ"أحد الشعانين"، الذي يمثل بداية أسبوع الآلام والذي ينتهي بعيد الفصح.

وشارك حوالي 120 شخص فقط في قداس الأحد، وانضموا إلى البابا ونحو 30 كردينالا في جناح ملحق بالكاتدرائية الضخمة.

وتفرض إيطاليا حاليا إجراءات عزل عام جديدة من المقرر أن تنتهي بعد عيد الفصح، وأمر بابا الفاتيكان الأربعاء الماضي، الكرادلة وغيرهم من رجال الدين بخفض الأجور لإنقاذ وظائف باقي الموظفين.

المصدر: "رويترز"