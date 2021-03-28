أبي أحمد يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية للجيش الإثيوبي

تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، عن قدرات بلاده العسكرية، مشيرا إلى أنه من المعروف أن قوات الدفاع الإثيوبية بدأت في إصلاح وتقوية قدراتها الإنتاجية الدفاعية.

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وقال أحمد، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "من المعروف أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية بدأت في إصلاح وتعزيز قدرتها الإنتاجية للحفاظ على سيادة بلدنا بطريقة مستدامة. لقد شهدنا ذلك اليوم عندما قمنا بزيارة صناعة هندسة الذخيرة".

وأضاف أن "قدرة قوات الدفاع الوطني الإثيوبية على تصنيع منتجات قياسية دولية وتعزيز جاهزيتها على أساس البحث الكافي واضحة. سنواصل البناء على هذه الجهود."

It is known that the Ethiopian National Defense Forces have begun to reform and strengthen their production capacity to maintain our country's sovereignty in a sustainable manner. We witnessed that today as we visited Homicho Ammunition Engineering Industry. 1/2 pic.twitter.com/4mufAmW0of — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) March 28, 2021

وكانت الخارجية الإثيوبية دعت بوقت سابق المجتمع الدولي إلى تشجيع السودان ومصر على مواصلة المفاوضات الثلاثية حول المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالتعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة بروح حسن النية، والتوصل إلى اتفاق متبادل المنفعة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، مطالبة السودان ومصر بالتخلي عن إصرارهما على الحفاظ على "الحقوق التاريخية والاستخدام الحالي" المزعومة والكف عن جهودهما الحثيثة لتسييس وتدويل المفاوضات الفنية المتبقية وفق تعبيرها.

المصدر: RT