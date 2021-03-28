ملحق عسكري أمريكي سابق يصف اليونان بـ"المتسولة"

وصف روبرت بالم الملحق العسكري الأمريكي السابق في أثينا، اليونان "بالدولة الفقيرة"، وذلك على خلفية مناقشة موضوع شراء فرقاطات للأسطول اليوناني.

وأثار هذا الوصف، موجة من الامتعاض والغضب بين المستخدمين اليونانيين الذين طالبوا بالتراجع عن شراء هذه السفن الأمريكية، وهو ما دفع بالم لحذف التغريدة والاعتذار.

واندلع الجدل والنقاش، على "تويتر"، عندما نشر أحد المستخدمين صورا لفرقاطات مختلفة، وكتب تعليقا: "هذا ما أرغب به" وهذا "ماذا يقدمونه لي".

ورد عليه الملحق السابق متهكما: "beggars can't be choosers (لا يحق للمتسول أن يشترط ويختار".

في سبتمبر 2020، أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده، بالإضافة إلى 18 مقاتلة رافال، تعتزم الحصول على أربع فرقاطات متعددة الأغراض جديدة وتحديث فرقاطات MEKO الأربع الحالية.

وتقدر قيمة الصفقة بعدة مليارات من الدولارات. وتمت الإشارة إلى أن التنافس سيجري بين الفرقاطات الفرنسية والأمريكية، وجرى النقاش بين الجمهور عبر وسائل الإعلام، حول أي الفرقطات أفضل.

المصدر: نوفوستي